Іспанія відправила Україні боєприпаси для великокаліберної артилерії

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

"Міноборони Іспанії офіційно повідомило, що 9 вересня 2022 року літак Повітряно-космічних сил ЗС Іспанії Т-23 вилетів з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортує в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази у Роті (Кадіс).

Загалом вантажі, транспортування яких було здійснено в ці дні, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Також у відповідь на запит міністра оборони України Іспанія відправила вантажівку з медичними засобами та ще двадцять автомобілів зі спорядженням.

"Всі ці постачання є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу", - зазначила глава міноборони Іспанії Маргарита Роблес під час празької зустрічі зі своїми європейськими колегами.

25 серпня Іспанія відправила в Україну батарею ППО, боєприпаси та броньовані авто. Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів, про що він уже повідомив уряд Іспанії.