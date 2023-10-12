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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки Андрій Біба подвоїть зібрану суму
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БРСМ-Нафта відкриває новий збір на дрони-камікадзе. Власник торгової марки Андрій Біба подвоїть зібрану суму

12 жовтня, 2023 четвер
14:48
Війна з Росією

Мережа АЗК БРСМ-Нафта відкрила новий збір на дрони-камікадзе. Ціль – зібрати 5 000 000 гривень на 250 FPV-дронів, шляхом відрахувань клієнтами персональних знижок на пальне у застосунку BRSM Plus

"Безпілотники важливий елемент у війні з агресором, наші "очі", що дозволяють вести розвідку уздовж всієї лінії фронту, виявляти і знищувати особовий склад ворожої армії і техніки, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Один дрон може знищити ворожу ціль на мільйони доларів. Керуємо "пташками" за допомогою камери, наводимо на ціль, а після її виявлення здійснюємо атаку - способом самознищення. Відповідно маємо більше маневру для відпрацювання і менше ризиків для особового складу", - розповів Олександр "Торнадо", військовослужбовець спецпідрозділу "Артан" ГУР МО.

24 FPV-дронів вже працюють у зонах бойових дій. Вісімнадцять "Шершнів" отримав спецпідрозділ Головного управління розвідки "Артан", ще шість передані у військову частину А7037.

Долучитися до збору можуть усі клієнти БРСМ-Нафта, які встановили бажаний відсоток відрахувань від персональної знижки під написом "Підтримка ЗСУ". Персональна знижка частково або повністю автоматично перераховуватиметься на збір:  

Також можна робити донати на моно-банку. Власник торгової марки БРСМ-Нафта, Андрій Біба, подвоїть загальну зібрану суму.

Долучайтеся до збору — змініть хід війни в один клік.

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безпілотник
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