Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми це, м'яко кажучи, переживемо, бо бронетранспортери, БТР-60 перших модифікацій - це найстаріші, які лише можна побачити на відео, що 40 років стояли, зберігалися в незрозумілих умовах, не обслуговувалися. Якби зараз нам дали ці бронетранспортери, то довелося б ще декілька місяців приводити їх до ладу. В принципі, це своєрідна деталь внутрішнього болгарського життя, що вони вирішили нам дати старі бронетранспортери, які стояли на міліцейських складах 40 років, а ще окрема особливість, що президент країни вирішив накласти на це вето", - наголошує експерт.

За його словами, це добре, що болгари не перекривають Україні дійсно важливі канали постачання, зокрема ракети 5В55К до комплексів С-300 чи пальне.

"Щодо старих бронетранспортерів, їх, можливо, в кращому випадку можна буде розібрати на запчастини, бо вони старі і їх складно буде використовувати на полі бою, але я думаю, що там болгари між собою розберуться", - підкреслює Киричевський.

Експерт згадав, що Румунія раніше також передала аналогічні бронетранспортери, але їх використовують лише в мобільних групах ловців "шахедів" Національної гвардії України, адже в боях вони мають низькі показники.

Що передувало

14 липня Болгарія вперше офіційно оголосила про ймовірну передачу важкого озброєння Україні. Військова техніка була закуплена 40 років тому для здійснення так званого процесу відродження — спроби тоталітарного режиму насильницьки асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до майже вигнання понад 300 000 болгарських громадян турецького походження до Туреччини.

Народні збори на засіданні 22 листопада ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про надання Україні списаної бронетехніки.

Президент Болгарії Румен Радев повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди щодо безоплатного постачання Україні бронетехніки. Своє рішення Радев мотивував тим, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви, що унеможливлює об'єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.