Про це ідеться у відповідному документі.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, підприємці почали подавати заявки про реєстрацію торгових марок із елементами військової символіки, назвами постраждалих міст та військових операцій.

Автори наводять, що прикладом такого є: "Героїчна Буча Комбуча" зі смаком цитрусу, пиво "Герої не вмирають", сухарики "ЗСУ" (виробник у своєму пості розшифровує абревіатуру "ЗСУ" як "збройні сухарі України"), ковбаса "ЗСУ" (Застільна Смачна Українська вищого сорту), горілка "Привид Києва", горілчаний набір "Стела Бахмута", посуд разового використання "Гостомель, Буча, Чорнобаївка, Ірпінь", насіння: "огірок Міць ТРО", "майори суміш Герої України", "редиска Азовсталь".

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею. Вона передбачає штрафи за продаж продукції, що містить символіку військового спротиву.

Зокрема нардепи пропонують такі покарання:

від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів у разі першого правопорушення (від 17 тисяч грн до 51 тисяч грн);

від трьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до трьох років у разі повторного правопорушення (від 51 тисячі грн до 136 тисяч грн);

від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів з позбавленням права обіймати окремі посади на термін до трьох років, якщо правопорушення скоїла посадова особа з використанням службового становища або організована група, або якщо такі дії вчинено в особливо великому розмірі (від 170 тисяч грн до 255) тисяч грн).

Народні депутати підкреслюють, що цю проблему необхідно вирішувати на законодавчому рівні, шляхом

унеможливлення експлуатації символіки війни та встановлення за це кримінальної відповідальності.