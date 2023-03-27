Про це інформує заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

"Обуренню немає меж, коли читаєш про пропозицію епіляції на фоні наших військових та під гаслами допомоги ЗСУ, або коли зустрічаєш різні напої, в тому числі алкогольні, в найменуванні яких використовуються назви міст України, історія яких сповнена не тільки героїзму, а й трагедії", - пише Смирнов.

Офіс на зустрічі з Держпродспоживслужбою та Українським офісом інтелектуальної власності й інновацій домовилися запустити в обох структурах гарячу лінію, яка реагуватиме на подібні випадки.

Також почали готувати законодавчі зміни, які допоможуть реагувати на такий "маркетинг" і посилити відповідальність за рекламу й назви торгових марок, які порушують норми суспільної моралі.

В пресслужбі Українського офісу інтелектуальної власності звертають увагу, що відповідно до пункту 1 статті 5 закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим законом.

Через невідповідність будуть відмовляти в реєстрації торговельної марки.

"Тема героїзму нашого народу, наших захисників є вкрай важливою для українського суспільства в умовах воєнної агресії безжалісного ворога. І цю тему необхідно постійно розвивати та поширювати, розповідаючи правду про героїзм наших воїнів, їх перемоги та сьогодення. Це наша загальна місія - вона наближає час перемоги", - пише Держпродспоживслужба та наголошує, що закон України про рекламу забороняє:

розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству;

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;

використовувати зображення справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

22 березня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується обмежити використання патріотичної тематики в комерційних цілях.