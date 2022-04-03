Бучанська різанина - це злочин проти людяності, який не матиме терміну давності, - дипломат

Про це він розповів ефірі Еспресо.TV



“Кілька годин тому МЗС України поставило питання перед Міжнародним кримінальним судом щодо ситуації, яку ми побачили в Бучі. Зараз важко про це говорити. Світ шокований. Багато хто вже порівнює ситуацію в Бучі з подіями на Балканському півострові (Різанина в Сребрениці - ред.) Я просто хочу наголосити, що ми маємо справу з країною, якою керує мафія. В середині 2000-х років весь світ був шокований отруєнням Литвиненка у Великій Британії. Відомий радянський дисидент Володимир Буковський тоді ще говорив, що це тільки початок.” - розповів Харченко



Дипломат додав, що ще тоді Буковський наголошував у своєму інтерв’ю британському ЗМІ, що Росією керує КДБ. За його словами, це бандити, які ділять світ на ворогів та агентів.



“Ще тоді Буковський наголошував, що світ не знає з ким має справу. Хотілося б, щоб світ відреагував на звірства росіян в Бучі, бо те, що сталось просто не вкладається в голові. Це поза межами добра та зла. Кожен причетний до цієї різанини повинен бути покараний, починаючи з Путіна. Світ повинен зрозуміти, що не злочин проти України, це злочин проти людяності.”- додав Харченко.

Нагадаємо, через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба вимагає від країн G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT.

3 квітня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що після звірств російської армії в Бучі ООН має негайно виключити РФ з Ради з прав людини або саморозпуститися.