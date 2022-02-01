"Будь-яка співпраця буде відбуватись у певному "коридорі" і там ми маємо взяти максимум", - екснардепка про альянс Україна-Польша-Велика Британія
Колишня народна депутатка Валерія Заружко прокоментувала ініціативу альянсу між Україною, Великою Британією та Польщею
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Будь-яка міжнародна співпраця є дуже важливою для України і, безумовно, потрібно розширювати у всіх напрямках нашу взаємодію з міжнародними партнерами, зокрема і з Британією та Польщею. Ми маємо бути реалістичними, тому що вони є членами НАТО і існують певні обмеження згідно Статуту НАТО. Не йде мова про військові альянси. Ми можемо говорити і про те, що Британія сказала, що відправлення військ до України не буде. Ми маємо взяти максимум з цієї ситуації і працювати у різних напрямках і з ВБ, і з Польщею", - сказала екснардепка.
Вона зазначила, що країни мають низку напрямів для співпраці.
"Зокрема, ми маємо до Великої Британії щодо впровадження безвізу для українців. Дуже добре, що ми відбудовуємо такі стосунки з Польщею, що дасть можливість не спекулювати на історичних розбіжностях. Можемо побудувати міцний міжнародний альянс у економічному сенсі. Це потужна можливість, яку можна і потрібно використовувати на міжнародній арені. Ми не маємо чекати, поки хтось прийде і врятує нас без нас самих. Будь-яка співпраця з цими країнами буде ввідбуватись у певному коридорі і там Україна має взяти максимум, в якому лежать наші національні інтереси", - підсумувала Заружко.
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