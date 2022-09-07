Будь-яке відновлення оборонної промисловості має йти поруч з можливостями захистити її, - нардепка Рудик
Стратегічно Україні доведеться стати мілітарною державою
Про це в ефірі Еспресо сказала нардепка від Голосу Кіра Рудик.
"Одна з таких парадигм, з якою зараз живе західний світ - "Давайте поступово, спочатку ми закінчимо війну, а потім будемо займатися розбудовою. Небезпечно займатися розбудовою і відбудовою під час війни" Всі представники України, які були на економічному форумі у Польщі говорили, що нам це не підходить і потрібно вже будувати, вже готуватися до зими, вже стратегувати, як жити далі", - заявила Рудик.
За її словами, так як раніше вже не буде - Україні потрібно нове бачення і новий план.
"Питання оборонної спроможності і промисловості воно є важливим, але є чутливим. На форумах намагаються акуратно говорити про те, щоб не дати ворогу можливості ще атакувати з повітря наші мирні міста. Будь-яке відновлення оборонної промисловості має йти поруч з нашими можливостями захистити ці конкретні місця. Стратегічно ми країна, якій доведеться стати мілітарною державою. Від цього нікуди не втекти", - підсумувала нардепка.
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