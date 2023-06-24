"Будь-які проблеми в тилу ворога - на благо нашої перемоги", - Кулеба
Пригожин повстав проти великої машини всієї російської держави, увесь світ спостерігає за цим, а Україні проблеми в тилу ворога тільки на благо
Про це заявив Еспресо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фестивалі "Книжковий Арсенал".
"Будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам", - сказав він.
На питання журналістки про можливі наслідки громадянської війни в Росії для України Кулеба відповів, що поки дуже рано про це говорити й прогнозувати.
"Пригожин повстав проти всієї машини російської держави. Тому прогнозувати наслідки зараз було б занадто спекулятивно. Але ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога - на благо нашої перемоги", - пояснив міністр.
Також він додав, що наші іноземні партнери уважно стежать за розвитком подій у Росії.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- 24 червня Путін наказав збройним силам РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.
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