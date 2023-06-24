Про це заявив Еспресо міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фестивалі "Книжковий Арсенал".

"Будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам", - сказав він.

На питання журналістки про можливі наслідки громадянської війни в Росії для України Кулеба відповів, що поки дуже рано про це говорити й прогнозувати.

"Пригожин повстав проти всієї машини російської держави. Тому прогнозувати наслідки зараз було б занадто спекулятивно. Але ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога - на благо нашої перемоги", - пояснив міністр.

Також він додав, що наші іноземні партнери уважно стежать за розвитком подій у Росії.