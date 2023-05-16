Про це заявив в інтерв'ю "Різні люди" Буданов.

"Ми дістали вже багатьох. Є такі медійні, публічні випадки, які стають "достоянням суспільства", як то кажуть", - наголосив військовий.

Водночас очільник Головного управління розвідки попередив, що окремі приклади наводити не буде.

"Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу: ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати", - додав Буданов.

Глава ГУР прокоментував і потенціал противника: "Він абсолютно вичерпаний".

Проте російські війська мають потенціал для оборони.

Наступальний потенціал ворога абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони.

"Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - розповів Буданов.

За словами розвідника, угруповання ворога, яке безпосередньо залучене в проведенні воєнних дій на території України, - приблизно 370 тис. воєнного компонента, більше ніж 20 тис. військ нацгвардії й приблизно 7 тис. сукупно різних видів воєнізованих формувань, зокрема ПВК і добровольці.