Про це Буданов сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не поділяю таку думку. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії ... Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - сказав Буданов.

На зауваження журналістки, що такі припущення можна почути від американських посадовців, Буданов повторив свою позицію.

"Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу", - сказав Буданов.

Очільник військової розвідки додав, що наразі Росія отримує зброю лише від Ірану.

"Якщо вас цікавлять інші країни, як я розумію з вашого питання, фактично майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран. Це теж нічого нового я вам не скажу. Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди", - сказав Буданов.

За словами очільника ГУР МО, РФ шукає можливості купувати будь-яку зброю, зокрема через треті країни.

"Ну а, скажімо так, інші країни - Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з М'янмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", - сказав Буданов.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс висловив упевненість, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї.