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Головна війна з Росією Буданов оцінив спроможність промисловості РФ виробляти нові ракети

Буданов оцінив спроможність промисловості РФ виробляти нові ракети

26 грудня, 2022 понедiлок
08:19
війна з Росією Кирило Буданов (в центрі)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російська промисловість не здатна виробляти таку кількість ракет, яку РФ використовує проти України

Про це Буданов розповів у інтерв'ю LIGA.net

За його словами, якщо РФ буде використовувати ракети з такою ж інтенсивність, то вони в агресора скоро закінчаться взагалі. 

"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі", - сказав Буданов.  

На його думку, попри усі намагання росіян збільшити виробництво нових ракет, виготовляти їх у великих кількостях нереально. 

"Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", - переконаний Буданов. 

Він додав, що на виробництво ракет для однієї масованої атаки необхідний великий час. 

"Я пам’ятаю, що вони мріють вийти на виробництво 20 на місяць ракет "Калібр" морського базування. Порахуйте, скільки треба працювати, щоб забезпечити єдиний залп.  Так, у залпі йдуть і Х-101, і Х-555, і "Калібр". Але ось вам статистика – рахуйте. "Іскандери" майже не виробляються", - зазначив Буданов. 

Також він скептично висловився про запаси РФ гіперзвукових ракет "Кинджал".  

"Їх всього на початок війни було, наскільки я пам’ятаю, 47 штук. За цей час вони змогли зробити декілька, поки були запчастини. Це несерйозно. Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинджал". Але коли починаєш їх реально використовувати – що далі? Можеш зробити 47 ударів. Для розуміння, "Іскандерів" використано понад 900. Що таке 47. Майже нереально їх зараз виробляти. Вони не можуть дістати багато комплектовання через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставлення цих частин. А деякі вони, попри все, так і не можуть дістати", - пояснив Буданов. 

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російська армія
ГУР
Військові новини
ракетний удар
Кирило Буданов
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