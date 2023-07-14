Буданов заявив, що в Україні вже існує аналог ізраїльського Моссаду

Про це Буданов сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

За словами керівника ГУР, Україна успішно ліквідує своїх ворогів по всьому світу.

"Якщо ви питаєте про Моссад, який відомий тим, що ліквідовує противників своєї держави, то ми це робили й будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав керівник ГУР Кирило Буданов.

Видання зазначило, що РФ звинувачує українські спецслужби у вбивстві російського провоєнного блогера та журналіста Владлена Татарського.

Буданов же не заперечує аналогій з ізраїльським Моссадом, який ліквідовує своїх ворогів по всьому світу.