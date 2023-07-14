Буданов заявив, що в Україні вже існує аналог ізраїльського Моссаду
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україні не потрібно створювати свій аналог ізраїльського Моссаду, бо він вже існує
Про це Буданов сказав в інтерв'ю агентству Reuters.
За словами керівника ГУР, Україна успішно ліквідує своїх ворогів по всьому світу.
"Якщо ви питаєте про Моссад, який відомий тим, що ліквідовує противників своєї держави, то ми це робили й будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав керівник ГУР Кирило Буданов.
Видання зазначило, що РФ звинувачує українські спецслужби у вбивстві російського провоєнного блогера та журналіста Владлена Татарського.
Буданов же не заперечує аналогій з ізраїльським Моссадом, який ліквідовує своїх ворогів по всьому світу.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов також стверджує, що має своїх агентів у владних кабінетах РФ, тому зазвичай знає, що там відбувається.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.87Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе