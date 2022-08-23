Про це повідомив голова комітету з охорони здоров’я Верховної Ради Михайло Радуцький.

“Воєнні дії вплинули на формування вартості медичних препаратів. Падіння курсу гривні стосовно долара та євро, зростання вартості палива, ускладнення логістики імпортних ліків та їхніх компонентів призвели до зростання цін. За даними профільного міністерства, регулярно фіксуються випадки, коли компанії, що мають ексклюзивні права на продаж препаратів на території України, необґрунтовано підвищують ціни. На мою думку, потрібно запроваджувати нові механізми, які дозволять зупинити зростання цін на медпрепарати", – зазначив Михайло Радуцький.

За його словами, з жовтня МОЗ братиме участь у ціноутворенні на всі препарати, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів, на основі їхньої вартості у європейських країнах.

Референтне ціноутворення – це встановлення максимальних та мінімальних цін на ліки відповідно до вартості таких же препаратів, зареєстрованих у Польщі, Словаччині, Чехії, Латвії, Угорщині. Такий механізм дозволить закупити медпрепарати у тих самих постачальників та не переплачувати.

За рекомендацією колег з Нацполіції при подачі документів до державних органів виробники та постачальники будуть заповнювати нову графу – цінове обґрунтування.