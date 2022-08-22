"Буде ще більше пропозицій": Подоляк пояснив, чому РФ прагнутиме переговорів
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ має відчутну нестачу військових кадрів, у зв'язку з чим шукатиме можливості піти на переговори
Про це Подоляк написав у Twitter.
"РФ входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в'язні та охоронці "Пятёрочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - написав Подоляк.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським висловив упевненість, що війна закінчиться за столом переговорів.
Зеленський заявив, що Росія позбавить себе можливості переговорів, якщо проведе судилище над полоненими українськими військовими.
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