"Буде ще гірше": Буданов закликав російських військових здаватись у полон
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов закликав російських військових здаватись у полон, аби не потрапити у "м'ясорубку" і залишитись живими
Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці проєкту "Хочу жить", створеного для росіян, які хочуть здатись у полон.
"Уже більше року кремлівський режим не може досягти жодної цілі, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити у м'ясних штурмах і розбитих окопах – буде ще гірше. У вас є вибір – померти чи врятувати своє життя", – сказав Буданов.
За його словами, державний проєкт "Хочу жить" передбачає виведення російських солдат із зони бойових дій, надання їм триразового харчування, можливості дзвонити додому й отримувати посилки.
Буданов пропонує окупантам пересидіти війну й повернутись додому після її завершення, або не повертатись до РФ узагалі. Він нагадав, що військовополонені можуть просити притулку в Україні або в інших країнах.
"Ви можете закінчити війну вже зараз. Не треба чекати, поки вас уб'ють або важко поранять. Ми допоможемо витягнути вас із "м'ясорубки", яка насувається", – сказав начальник ГУР.
- У квітні 3200 російських військових висловили бажання здатись у полон через "Хочу жить".
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