Буде вдвічі більше часу на розвідку: ЗСУ отримають оновлений безпілотник Shark
Оновлений український розвідувальний безпілотник Shark має розмах крил 3,4 м та може перебувати у повітрі до чотирьох годин
Про це повідомляє компанія Ukrspecsystems.
"Шарк розправив крила! Розмах крил 3,4 м + потужніша батарея = до 4 годин в повітрі. А це вдвічі більше часу на розвідку/коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ. А це перевага у війні та збережені життя наших воїнів!", – повідомляють у компанії-розробнику.
- Українська компанія Ukrspecsystems розробила новий безпілотник SHARK, який може коригувати американські системи HIMARS та вирішувати основні завдання з розвідки та спостереження.
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