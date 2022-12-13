Про це повідомляє компанія Ukrspecsystems.



"Шарк розправив крила! Розмах крил 3,4 м + потужніша батарея = до 4 годин в повітрі. А це вдвічі більше часу на розвідку/коригування та контроль поля бою. Саме такі оновлені ШАРКи надійдуть до ЗСУ. А це перевага у війні та збережені життя наших воїнів!", – повідомляють у компанії-розробнику.

Українська компанія Ukrspecsystems розробила новий безпілотник SHARK, який може коригувати американські системи HIMARS та вирішувати основні завдання з розвідки та спостереження.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb