В Україні створили безпілотник SHARK, який може коригувати HIMARS

Про це повідомляє Ukrspecsystems.

Компанія розповідає, що розробка безпілотника почалась вже після повномасштабного вторгнення та за пів року апарат уже літав. Ukrspecsystems наголошує, що безпілотник повністю український.

SHARK має високонадійний модуль зв'язку та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом, завдяки чому апарат може заглибитися у тил окупантів до 60 км. Апарат може вести спостереження на відстані до 5 км до об'єкта.

Час польоту безпілотника становить понад 2 години, крейсерська швидкість - 70-90 км/год, а максимальна швидкість польоту - 150 км/год.

26 жовтня стало відомо, що ще два комплекси безпілотників проєкту "Очі Арти" на базі БпЛА Poseidon надійдуть в українські війська.

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