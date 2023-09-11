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Буде "жест доброї волі", - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння про звільнення Криму

11 вересня, 2023 понедiлок
21:19
Новини Крим

Російські окупанти можуть повторити "херсонський сценарій" та зробити "жест доброї волі" в Криму

Про це повідомив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак в етері телеканалу "Еспресо".

"Після розстрілу Криму і знищень російських угруповань та техніки може посипатись вся російська армія. І тоді вони зроблять "жест доброї волі", так як з Херсоном, просто підуть з Криму".

На його думку, це може співпасти з падінням самого режиму Путіна або з його фізичною смертю.

"Змінивши владу, російській стороні буде легше ухвалити рішення,  бо той, хто буде приймати це рішення, визнає, що Путін помилявся", - зазначив Бадрак.

За його словами, Україна робить вже свої ракети та дрони більш потужні. Зараз вже йдеться про те, що буде суттєво збільшено навантаження на дрони. Це будуть дрони, які будуть дуже серйозно бити по оборонним підприємствах.

"Ми маємо зробити ракету на 500 км, я сподіваюсь що вона буде готова до використання на початок 2024 року. Якщо так, то побачимо всі, як будуть знищуватись елементи оборонного потенціалу Росії. В першу чергу це оборонні підприємства. От як тільки ми це побачимо, можна вважати що ось ось ми своєї політичної мети військовим шляхом досягнемо", - додав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

  • В ніч на 24 серпня відбулася військова операція українських спецпризначенців в окупованому Криму. Група українських військових висадилася на території півострова та виконала низку завдань - "знищила особовий склад та засоби противника".

  • 6 вересня в ГУР заявили, що спецоперація України в Криму триває, однак розвідка не розкриває деталей.

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