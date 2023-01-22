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Будемо детально розбирати кожну ситуацію щодо енергетики й закупівель для військових, - президент

22 січня, 2023 неділя
23:36
Суспільство

Наступного тижня будуть ухвалені важливі рішення, які стосуватимуться енергетики, закупівель та відносин між центральною та місцевою владами

Про це він заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Перше й головне, про що хочу сьогодні сказати, - це справедливість. Справедливість, яка є, до речі, однією з основ соборності. В суспільстві, яке відчуває справедливість, об’єднання людей завжди міцніше", - сказав він.

За словами Зеленського, наступного тижня будуть ухвалені важливі рішення, які стосуватимуться енергетики, закупівель та відносин між центральною та місцевою владами.

Наступного тижня будуть ухвалені важливі рішення, які стосуватимуться енергетики, закупівель та відносин між центральною та місцевою владами. За його словами, "суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні кроки для розв'язання цих проблем.

Окрім того, президент підкреслив, що є просування українських спеціальних служб у роботі щодо людей, "які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України".

"І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій. Від держави. Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом. Повернення не буде", - додав він.

  • 21 січня повідомлялося, що Національне антикорупційного бюро України затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Після цього Кабмін ухвалив рішення про його звільнення з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
  • Також цього тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що Міністерство оборони купує харчові продукти для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж в українських супермаркетах. Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.

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Володимир Зеленський
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