Будемо нарощувати можливості, аби завдавати ударів по об'єктах у Криму, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ситуація навколо Севастополя показує про суттєві дірки у ППО РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Можливості російської ППО перебільшено. Згадаємо про крейсер "Москва" та про заяви, що вони можуть боротися з HIMARS, системами С-300 і С-400, але у них нічого не виходить. Крим і Севастополь - це українські території. Ми будемо нарощувати можливості, аби завдавати точкових ударів по об’єктах, які впливають на наші національні інтереси, на нашу безпеку", - наголосив Згурець.
- Сьогодні, 31 липня, у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту, через "неопізнаний літаючий об’єкт"
- Нагадаємо, російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму
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