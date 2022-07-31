Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Можливості російської ППО перебільшено. Згадаємо про крейсер "Москва" та про заяви, що вони можуть боротися з HIMARS, системами С-300 і С-400, але у них нічого не виходить. Крим і Севастополь - це українські території. Ми будемо нарощувати можливості, аби завдавати точкових ударів по об’єктах, які впливають на наші національні інтереси, на нашу безпеку", - наголосив Згурець.

Сьогодні, 31 липня, у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту, через "неопізнаний літаючий об’єкт"

Нагадаємо, російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму

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