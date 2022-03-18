Будемо розстрілювати тих, хто палить траву, - президент футбольного клубу "Інгулець"
Президент "Інгульця" з смт Петрове Олександр Поворознюк розповів, що спалювання сухої трави під час війни створює проблеми
Про це повідомляє Petrove TV.
За словами Поворознюка, "паліїв" скоро будуть розстрілювати.
"Таких людей скоро будем розстрілювати. Якщо будемо ловити на місті, як тільки вони підпалили, будемо прямо на місці розстрілювати. Цим вони створюють паніку – один з моментів, яким користується ворог. Паніка від того, що люди думають, що вже десь щось підривається, горить і так далі. Якщо вони цього не розуміють по-нормальному, буде так, як буває у воєнний час", – сказав Олександр Поворознюк.
ФК "Інгулець", власником якого є Олександр Поворознюк, виступає в УПЛ. Клуб базується в смт Петрове, Кіровоградська область.
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