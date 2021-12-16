Будівля КМДА засяяла кримськотатарським орнаментом Орьнек, який внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



У пресслужбі зазначають, що 16 грудня український елемент "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.







"Кримські татари є корінним народом України. Орнамент Орьнек є важливим для сучасної кримськотатарської культури та є унікальною складовою культури, мистецтва та історії України. Орьнек - це система символів та унікальних значень кожного з них, які сьогодні використовуються, наприклад, у вишивці, ткацтві, гончарстві, майоліці, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, склу, настінному розпису тощо", - йдеться у повідомленні.







Орьнек має близько 35 символів, із них багато використовуються як обереги. Ці символи вбудовують у композиції, які переважно пов'язані з побажаннями злагоди, примирення в родині, продовження роду, турботи про сім’ю та дітей, поваги до життєвого досвіду та мудрості старшого покоління.



Орьнек - це четвертий елемент української культури, який внесли до спадщини ЮНЕСКО. У 2013 році у список внесли Петриківський розпис, у 2016 році - Козацькі пісні Дніпропетровщини, а у 2019 році - Косівську мальовану кераміку.







Як повідомлялося раніше,16 грудня Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb