Будівля КМДА засяяла кримськотатарським орнаментом Орьнек, який внесли до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
У четвер, 16 грудня, будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кримськотатарським орнаментом Орьнек, який цього ж дня внесли до спадщини ЮНЕСКО
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У пресслужбі зазначають, що 16 грудня український елемент "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього" включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
"Кримські татари є корінним народом України. Орнамент Орьнек є важливим для сучасної кримськотатарської культури та є унікальною складовою культури, мистецтва та історії України. Орьнек - це система символів та унікальних значень кожного з них, які сьогодні використовуються, наприклад, у вишивці, ткацтві, гончарстві, майоліці, гравюрі, ювелірній справі, різьбі по дереву, склу, настінному розпису тощо", - йдеться у повідомленні.
Орьнек має близько 35 символів, із них багато використовуються як обереги. Ці символи вбудовують у композиції, які переважно пов'язані з побажаннями злагоди, примирення в родині, продовження роду, турботи про сім’ю та дітей, поваги до життєвого досвіду та мудрості старшого покоління.
Орьнек - це четвертий елемент української культури, який внесли до спадщини ЮНЕСКО. У 2013 році у список внесли Петриківський розпис, у 2016 році - Козацькі пісні Дніпропетровщини, а у 2019 році - Косівську мальовану кераміку.
- Як повідомлялося раніше,16 грудня Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО.
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