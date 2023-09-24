"Будуть покарані в будь-якій точці земної кулі": Буданов прокоментував інформацію про можливі атаки України по базах ПВК Вагнера в Судані
Очільник ГУР Кирило Буданов, коментуючи інформацію про можливі атаки по базах ПВК Вагнера в Судані, заявив, що Україна "буде діяти проти ворогів в будь-якій точці земної кулі"
Про це він сказав українській службі "Голосу Америки".
Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень у ЗМІ про причетність України до атаки та наголосив, що кожен має самостійно знаходити відповіді.
“Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, - тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам”, - каже Буданов.
Очільник української розвідки також наголосив, що Україна боротиметься з ворогами "в будь-якій точці земної кулі".
“Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. Вкінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи ПВК “Вагнер” брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі”, - пояснив він.
- 20 вересня з'явилась інформація, що українські спецслужби, ймовірно, атакували угруповання "Сили швидкого реагування" в Судані, яке підтримує ПВК Вагнера. В українській розвідці заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію від CNN.
- Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом - очільники розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
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