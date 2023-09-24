"Будуть покарані в будь-якій точці земної кулі": Буданов прокоментував інформацію про можливі атаки України по базах ПВК Вагнера в Судані

Про це він сказав українській службі "Голосу Америки".

Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень у ЗМІ про причетність України до атаки та наголосив, що кожен має самостійно знаходити відповіді.

“Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, - тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам”, - каже Буданов.

Очільник української розвідки також наголосив, що Україна боротиметься з ворогами "в будь-якій точці земної кулі".

“Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. Вкінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона. Підрозділи ПВК “Вагнер” брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі”, - пояснив він.