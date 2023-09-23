Проросійські бойовики, зерно з України: Зеленський зустрівся з керівником Судану
Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із головою Суверенної Ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурганом
Про це він написав у telegram.
Зазначається, що лідери зустрілися в аеропорту Шеннон. Там вони обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією. Зеленський також запросив лідера Судану підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті. Крім цього, очільники розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.
Зеленський подякував лідеру за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.
Наголосимо, що аеропорт Шеннон - міжнародний аеропорт в Ірландії.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 22 вересня зустрівся з прем'єр-міністром Канади. Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
- Крім цього, Канада запровадила санкції проти понад 63 російських фізичних і юридичних осіб.
- Натомість 22 вересня президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між країнами.
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