Проросійські бойовики, зерно з України: Зеленський зустрівся з керівником Судану

Про це він написав у telegram.

Зазначається, що лідери зустрілися в аеропорту Шеннон. Там вони обговорили спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією. Зеленський також запросив лідера Судану підтримати ініціативу Grain from Ukraine і взяти участь у цьогорічному саміті. Крім цього, очільники розглянули можливі майданчики для посилення взаємодії України та країн Африки.

Зеленський подякував лідеру за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.

Наголосимо, що аеропорт Шеннон - міжнародний аеропорт в Ірландії.