"Бухарестська дев'ятка" готує рішення про оборонну та економічну допомогу Україні на тлі посиленої агресії РФ

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Низка членів "Бухарестської дев'ятки" НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готує рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України", - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі усі учасники скоординували кроки для протидії агресії РФ та її стримування і домовилися, що для цього діятимуть у сферах політики, економіки та безпеки.

У пресслужбі зазначають, що Кулеба поінформував представників "Бухарестської дев'ятки" про ситуацію щодо концентрації російських військ біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Усі сторони дійшли згоди про те, що загроза РФ є не лише для України, а і для всього євроатлантичного простору.

"Країни "Бухарестської дев'ятки" надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі. Наша єдність та твердість позицій здатна захистити безпеку в Європі", - наголосив Кулеба.

На його думку, ініціативу в дискусіях щодо безпеки в Європі варто перехопити євроатлантичній спільноті.



У МЗС нагадують, що "Бухарестська дев'ятка" - це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. Її членами є країни Східного флангу НАТО, а саме Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

