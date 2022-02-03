До України прибув сьомий літак з 85 тоннами військової допомоги від США
3 лютого до Борисполя прилетів сьомий літак з американськими боєприпасами
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Сьомий птах прилетів до Борисполя! Цього разу - 85 тонн бойових боєприпасів для гранатометів", - написав він.
Він назвав цю подію чудовою новиною й додав, що "найголовніше - це ще не кінець".
"Далі буде", - наголосив міністр.
- Раніше повідомляли, що 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн. 23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США
- Згодом, 25 січня, в Україну прибула третя партія військової допомоги від США. 28 січня в Україну прибула четверта партія допомоги - 81 тонна американських боєприпасів.
- 31 січня в Україну зі США прибув п'ятий літак із боєприпасами. А 1 лютого до України прилетів шостий літак з американськими боєприпасами.
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