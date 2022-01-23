Другий птах у Києві: До України прибули ще 80 тонн зброї зі США

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у twitter.

Він також опублікував фото спанієля з літака та додав, що вантаж прибув "під надійним захистом".

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для зміцнення обороноздатності України від наших друзів зі США! І це ще не кінець. Вантаж прибув під надійним захистом", - написав Резніков.



Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.

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