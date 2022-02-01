До України зі США прибув шостий літак з боєприпасами

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



"Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси - 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї", - написав він.



Очільник Міноборони додав, що загалом Україна отримала від США близько 500 тонн оборонної амуніції.



"І це теж ще не кінець", - наголосив Олексій Резніков.

Раніше повідомляли, що 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн. 23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США

Також 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США. 28 січня в Україну прибула четверта партія допомоги - 81 тонна американських боєприпасів.

31 січня в Україну зі США прибув п'ятий літак із боєприпасами.

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