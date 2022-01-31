"П'ята пташка": в Україну доставили 84 тонни американських боєприпасів
У понеділок, 31 січня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну доставили ще 84 тонни боєприпасів зі Сполучених Штатів Америки
Про це Резніков написав у Twitter.
"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру", - написав Резніков.
Міністр додав, що найближчими днями в Україну прийде ще один вантаж з військовою допомогою.
"Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - додав Резніков.
- Як повідомлялося раніше, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн. 23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США
- Також 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США. 28 січня в Україну прибула четверта партія допомоги - 81 тонна американських боєприпасів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе