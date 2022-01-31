"П'ята пташка": в Україну доставили 84 тонни американських боєприпасів

Про це Резніков написав у Twitter.



"П'ята пташка у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру", - написав Резніков.



Міністр додав, що найближчими днями в Україну прийде ще один вантаж з військовою допомогою.



"Найближчими днями чекаємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів із США", - додав Резніков.



Як повідомлялося раніше, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн. 23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США

Також 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США. 28 січня в Україну прибула четверта партія допомоги - 81 тонна американських боєприпасів.