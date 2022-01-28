"Четверта пташка": в Україну доставили 81 тонну американських боєприпасів
У п'ятницю, 28 січня, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибула 81 тонна американських боєприпасів
Про це Резніков написав у Twitter.
"Цього разу четверта птаха доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру", - зазначив міністр.
Він додав, що наступного тижня зі Сполучених Штатів Америки прийде ще одна партія військової допомоги.
"Наступного тижня чекаємо наступні американські літаки з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков.
- Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.
- 23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США
- 25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США.
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