"Четверта пташка": в Україну доставили 81 тонну американських боєприпасів

Про це Резніков написав у Twitter.



"Цього разу четверта птаха доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру", - зазначив міністр.



Він додав, що наступного тижня зі Сполучених Штатів Америки прийде ще одна партія військової допомоги.



"Наступного тижня чекаємо наступні американські літаки з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", - написав Резніков.





Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.

23 січня до України прибуло 80 тонн військової допомоги від США

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги від США.