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Букмекери дали категоричний прогноз на матч "Бенфіка" - "Динамо" у Лізі чемпіонів

23 серпня, 2022 вiвторок
11:12
Спорт Микола Шапаренко (в центрі)

Букмекери вважають київське "Динамо" аутсайдером у повторному матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Провідні букмекерські контори приймають ставки на перемогу "Бенфіки" з коефіцієнтом 1,33, на нічию пропонують 5,75, а на виграш "Динамо" дають 8,00. 

У вихід киян на груповий раунд за підсумками двох матчів букмекери не вірять - 30.00. У потраплянні до основного раунду ЛЧ лісабонців вони впевнені та взагалі припинили приймати ставки на цю подію. 

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Бенфіка
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2022, вiвторок
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