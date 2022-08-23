Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори приймають ставки на перемогу "Бенфіки" з коефіцієнтом 1,33, на нічию пропонують 5,75, а на виграш "Динамо" дають 8,00.

У вихід киян на груповий раунд за підсумками двох матчів букмекери не вірять - 30.00. У потраплянні до основного раунду ЛЧ лісабонців вони впевнені та взагалі припинили приймати ставки на цю подію.

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці" з рахунком 0:2.

22 серпня стало відомо, що півзахисник "Динамо" Віктор Циганков не зіграє проти "Бенфіки" через травму.

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