Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами головного тренера киян Мірчі Луческу, проти "Бенфіки" зможе зіграти капітан команди Сергій Сидорчук, який пропустив першу гру через дискваліфікацію, проте вінгер Віктор Циганков не вийде на поле через травму.

"Сидорчук дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай він перебуває. Але нам також не вистачає ще двох футболістів – Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований", - сказав Луческу.

У першій зустрічі в Лодзі динамівці поступилися португальцям з рахунком 0:2. Для виходу до групового раунду команді киянам необхідно брати реванш у Лісабоні.

Гра відбудеться на стадіоні "Да Луж" та розпочнеться о 22:00.

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці" з рахунком 0:2.

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