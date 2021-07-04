Букмекери назвали головного фаворита Євро-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори вважають, що збірна Англії, яка у чвертьфіналі перемогла Україну 4:0, має найбільше шансів на успіх на Євро-2020. Вони пропонують на перемогу команди Гарета Саутгейта коефіцієнт 2,50. На Італію дають 3,15, на Іспанію - 3,75, на Данію - 10,00.

У півфіналі збірна Англії зустрінеться 7 липня у Лондоні з Данією. 6 липня, також на "Вемблі", першого фіналіста визначать Італія та Іспанія.

Нагадаємо, 3 липня збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі чемпіонату Європи та припинила виступи на турнірі.

Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

Водночас, Шевченко зазначив, що поки не знає, чи залишиться на посаді головного тренера збірної України після ЧЄ.

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