Букмекери спрогнозували, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають фаворитом повторного матчу "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли вони пропонують коефіцієнт 1,53, на виграш "Реалу" дають 5,50, а на нічию - 4,50. Котирування на вихід англійців до фіналу - 1,33, на потрапляння туди іспанців - 3,50.

У вирішальному матчі переможець зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".

Стартовий свисток півфіналу ЛЧ "Ман Сіті" - "Реал" пролунає о 22:00.

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Приєднуйтесь!