Букмекери спрогнозували, хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
У середу, 17 травня, у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" прийме іспанський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають фаворитом повторного матчу "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли вони пропонують коефіцієнт 1,53, на виграш "Реалу" дають 5,50, а на нічию - 4,50. Котирування на вихід англійців до фіналу - 1,33, на потрапляння туди іспанців - 3,50.
У вирішальному матчі переможець зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".
Стартовий свисток півфіналу ЛЧ "Ман Сіті" - "Реал" пролунає о 22:00.
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Приєднуйтесь!
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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