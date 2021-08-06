Букмекери спрогнозували, в якій команді продовжить кар'єру Мессі
Букмекери вважають, що Ліонель Мессі стане гравцем французького ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Барселона" і Ліонель Мессі припинили співпрацю через фінансове питання. Каталонці не зуміли задовольнити вимоги аргентинця через регламент Ла Ліги, який обмежує витрати клубів.
Букмекери вважають, що найімовірніше Мессі стане гравцем ПСЖ. Цей трансфер оцінюють у коефіцієнт 1,57.
Прогноз букмекерів на майбутній клуб Ліонеля Мессі:
ПСЖ - 1.57
"Барселона" - 3.0
"Манчестер Сіті" - 6.5
"Манчестер Юнайтед" - 19.0
"Ньюеллз Олд Бойз" - 19.0
"Інтер" - 20.0
"Ювентус" - 21.0
"Челсі" - 21.0
"Ліверпуль" - 26.0
Клуб з американської ліги MLS - 15.00
Мессі виступав за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
- 1 липня термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився.
- 6 липня порно-сайт Stripchat запропонував фінансову допомогу керівництву іспанської "Барселони".
- 5 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який є вільним агентом, не підпише новий контракт з клубом.
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