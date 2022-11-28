Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, це була нова й одна з найкращих у Європі підстанцій.



"Днями наша екоінспекція змогла на власні очі побачити зруйнувану Кремінську підстанцію. Це була одна з найкращих підстанцій у Європі. Її було відкрито у 2020 році, вона могла забезпечити електрикою майже всю область", - повідомив Гайдай.

Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів.

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