"Була однією з найкращих у Європі": Гайдай заявив про знищення росіянами підстанції у Кремінній
Електропідстанцію у Кремінній, яка живила ледь не всю Луганську область, повністю зруйновано
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, це була нова й одна з найкращих у Європі підстанцій.
"Днями наша екоінспекція змогла на власні очі побачити зруйнувану Кремінську підстанцію. Це була одна з найкращих підстанцій у Європі. Її було відкрито у 2020 році, вона могла забезпечити електрикою майже всю область", - повідомив Гайдай.
- Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів.
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