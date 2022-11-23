Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів
З настанням морозів Збройні сили України зможуть посилити наступ на Луганщині, на напрямку Сватове-Кремінна ініціатива на боці українських військових
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.
"Зараз чекаємо морозів, хоча би пару днів, аби земля стала більш твердою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нам нові позивні новини щодо Луганщини", – сказав він.
Гайдай повідомив, що українські військові потроху просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.
"Щодо напрямку Сватове-Кремінна – ініціатива на боці ЗСУ. Потроху українські війська просуваються. Однак заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянам іти в наступ технікою", – розповів очільник ОВА.
- 14 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують повну "евакуацію"цивільних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного.
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