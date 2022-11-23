Гайдай очікує просування ЗСУ на Луганщині з настанням морозів

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Зараз чекаємо морозів, хоча би пару днів, аби земля стала більш твердою і витримувала техніку. Я думаю, що Збройні сили України зможуть дати нам нові позивні новини щодо Луганщини", – сказав він.

Гайдай повідомив, що українські військові потроху просуваються на напрямку Сватове-Кремінна.

"Щодо напрямку Сватове-Кремінна – ініціатива на боці ЗСУ. Потроху українські війська просуваються. Однак заважає погода. З іншого боку, погода заважає і росіянам іти в наступ технікою", – розповів очільник ОВА.

14 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти планують повну "евакуацію"цивільних жителів з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного.

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