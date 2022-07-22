"Було 107, залишилося 10": розвідка перехопила розповідь рашиста про втрати в його підрозділі

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

"Нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять", - сказав окупант.

Загарбник також повідомив співрозмовниці про те, як з товаришами знищив вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві жителі не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки.

Крім того, окупант розповів про те, якою ціною його підрозділу далася спроба наступу.

"Тут два дні тому був наступ. 25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали - повний фарш. І те, що тобі кажуть по новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато - ред.), танків роз… (знищених - ред.) дох… (багато - ред.), всього дох… (багато - ред.). Я тобі серйозно кажу", - пожалівся окупант.

22 липня розвідка пприлюднила розмову, в якій окупант розповів дружині про погрози командування відправляти в концтабір терористичних "ЛДНР" усіх, хто відмовляється від подальшої участі у путінській "спецоперації".

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