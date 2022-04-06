Було 8 ракет. Буквально доля секунди, і дітей встигли витягнути з кухні, вони їли, - дві сестри з Чернігова розповіли, як пережили окупацію та обстріли

Про це у Telegram повідомив Петро Порошенко.



"Ми живемо за цим будинком. Було вісім ракет. Я не знаю, як, буквально доля секунди, і дітей встигли витягнути з кухні, вони їли. Я з другого поверху. Пішла хвиля, мене збило і я летіла з другого поверху животом до сходів. Діти в шоці, усі перелякалися. Зв'язку не було. Ми хвилювались за сестру, племінника та батька. А вона за нас хвилювалась. Тому що я з мамою та дітьми. А молодша сестра – з батьком і дітьми", – розповідає чернігівчанка.



Жінка відзначає, що у підвалі дуже холодно з маленькими дітьми.



"Ми ховалися у підвалах. Але коли маленькі діти, дуже холодно і дуже вогко. У нас тут із сестрою є спільна подруга з дітками. Ми не знаємо, дива вона чи ні. У мене цивільного чоловіка убили 3-го числа. Я вперше сьогодні бачу місто, бачу свій район, в якому я виросла. Мені боляче, тому що тут жили мої подруги, і я не знаю, живі вони чи ні. Я радію, що хоча б жива моя сім’я", – говорить чернігівчанка.



Жінки подякували ЗСУ, теробороні за порятунок, а волонтерам – за допомогу.



"Дай Боже сил нашим хлопцям, які нас захищають. І ми спимо нарешті спокійно у квартирах, а не у підвалах. За те, що є гуманітарна допомога. За те, що звільнили мою сестру, я змогла її обняти і своїх племінників".



Петро Порошенко, який привіз у місто ліки, продукти харчування та генератори для лікарні, зауважив те, що пережили жителі Чернігова, важко сприймати без сліз.



"Те, що пережили жителі Чернігова, важко сприймати без сліз. Більше місяця в оточенні. Без світла, тепла та продуктів харчування. Вчора почув від чернігівчан історії. Жахливі історії. Війна примусила їх переховуватися у сирих підвалах з маленькими дітьми. Не знаючи, живі їхні родичі чи ні. І таких історій багато. Якби важко не було, Чернігів вистояв. Вистояли і його мешканці. Наш дух не зламати. Україну – не скорити. Світло обов’язково переможе темряву. А Україна переможе мордор", – переконаний Порошенко.





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