"Було проігноровано всі правила маскування": Умєров про російський удар по 128-й ОГШБ
У вівторок, 14 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров відзвітував про результати розслідування російського удару по 128-й ОГШБ
Про це він написав у facebook.
"Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й ОГШБ. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - пише він.
Умєров розповів, що бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому "було проігноровано всі правила маскування", а поруч припаркували понад десять автомобілів.
"В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - розповів міністр.
Умєров повідомив, що слідство триває, його веде ДБР.
"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.
Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - додав він.
Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо
У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули 19 військовослужбовців. Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.
Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він заявив, що за фактом події триває розслідування
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