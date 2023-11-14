"Було проігноровано всі правила маскування": Умєров про російський удар по 128-й ОГШБ

Про це він написав у facebook.

"Головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й ОГШБ. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути", - пише він.

Умєров розповів, що бійців зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому "було проігноровано всі правила маскування", а поруч припаркували понад десять автомобілів.

"В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал "ракетна небезпека". На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було", - розповів міністр.

Умєров повідомив, що слідство триває, його веде ДБР.

"Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах.

Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима", - додав він.

Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

У п'ятницю, 3 листопада, російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, внаслідок чого загинули 19 військовослужбовців. Також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він заявив, що за фактом події триває розслідування