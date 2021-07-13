Бундесвер створив Космічне командування

Про це розповідає Defence News.



Німецькі військові оголосили про створення окремого командування, присвяченого космосу, приєднавшись до клубу країн, які мають окремі Космічні Сили.



Міністерство оборони представило нове Космічне командування на церемонії 13 липня в німецькому Центрі інформування про космічну ситуацію в Едемі, Північний Рейн-Вестфалія.



Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер виступила з ключовою промовою для цього заходу.



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"Військові реагують на зростаюче значення космосу для здатності нашої держави функціонувати, процвітання нашого населення та зростаючу залежність збройних сил від космічних даних, послуг та продуктів", - йдеться у повідомленні міністерства.



З 2009 року ВПС Німеччини, або Люфтваффе, використовували центр для моніторингу космічних засобів, замовлення маневрування системами та рекомендували шляхи ухилення комерційним операторам супутників, повідомляє Німецький аерокосмічний центр.



Восени 2020 року там відбулося урочисте відкриття Центру повітряно-космічних операцій (ASOC) у відповідь на декларацію НАТО космосу як нову сферу діяльності на зустрічі Альянсу в Лондоні 2019 року.

Нагадаємо, раніше окремі командування створили США. Росія перейменувала ВПС на Повітряно-космічні війська. Те ж зробила Франція. Окреме командування створила також Британія та Китай. Наприкінці 2020 року НАТО анонсувало створення у ФРН космічного командного центру, спрямованого на протидію загрозам супутниковій інфраструктурі