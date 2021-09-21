Бункерний щур Путін за допомогою ОРДЛО бетонує Росію. Дмитро Ярош у стрімі з Сергієм Руденком

Бункерний щур Путін за допомогою ОРДЛО бетонує Росію - про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з командувачем Української добровольчої армії Дмитром Ярошем.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 22 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".

