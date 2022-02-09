Бустерна вакцинація не буде обов'язковою, - МОЗ

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "Суспільне".



"Коли ми кажемо про обов'язковість, то вакцинація в Україні є добровільною, за виключенням переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов'язковою. Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення вона є захищеною від "Омікрону" і важкого перебігу хвороби", - сказав Кузін.



Він також зазначив, що МОЗ поки що не планує розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення.

Нагадаємо, що Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів провів дослідження, яке показало, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу на 68% захищає від штаму Омікрон.

Урядовці продовжили виплату тисячі грн за щеплення з 4 до 9 місяців та додали виплати 500 грн за бустерну дозу вакцини.