Бустерна вакцинація не буде обов'язковою, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я не розглядають можливість зробити обов’язковою бустерну дозу вакцини від коронавірусу в Україні
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає "Суспільне".
"Коли ми кажемо про обов'язковість, то вакцинація в Україні є добровільною, за виключенням переліку спеціальностей, для яких вакцинація є обов'язковою. Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустеру. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення вона є захищеною від "Омікрону" і важкого перебігу хвороби", - сказав Кузін.
Він також зазначив, що МОЗ поки що не планує розширювати перелік людей, які зобов'язані зробити щеплення.
- Нагадаємо, що Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів провів дослідження, яке показало, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу на 68% захищає від штаму Омікрон.
- Урядовці продовжили виплату тисячі грн за щеплення з 4 до 9 місяців та додали виплати 500 грн за бустерну дозу вакцини.
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