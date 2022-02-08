Бустерна доза вакцини на 68% захищає від Омікрону, - інститут охорони здоров’я Нідерландів
Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів провів дослідження, яке показало, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу на 68% захищає від штаму Омікрон
Про це повідомляє NOS.
"Імовірність інфікування шамом Дельта була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не заразилися коронавірусом.
Для Омікрону це було 33% після вакцинації та 25% після зараження. Після бустера рівень захисту зріс до 93% щодо Дельти та до 68% для Омікрону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що питання в тому, скільки триватиме захисна дія бустерів. У період з 22 листопада 2021 року по 19 січня 2022 року досліджувався лише варіант омікрону BA.1. Очікується, що більш заразний субваріант BA.2 стане домінуючим у Нідерландах найближчим часом.
З попередніх досліджень вже стало зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення.
- Нагадаємо, що з 1 лютого в застосунку та на порталі "Дія" можна завантажити COVID-сертифікат про бустерне щеплення.
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