Бустерні щеплення від COVID-19 не зробили 14 млн українців – МОЗ

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, другу дозу вакцини від коронавірусу COVID-19 станом на 26 червня не отримали 689 тисяч українців, а бустерні щеплення не зробили понад 14 млн осіб.

За останні чотири місяці середня кількість щеплень становить близько чверті мільйона на місяць.

Загалом першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації 15,2 млн українців, тоді як отримали бустерне щеплення 1,4 млн осіб.

МОЗ зазначає, що медична інфраструктура з вакцинації дозволяє робити щеплення всім, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах.

Зокрема, за минулий тиждень працювало близько 2 500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації. Щеплювали українців 463 мобільні бригади.

Нині в Україні майже 10 млн доз вакцин від COVID-19 виробництва компаній Pfizer (Cominarty) і Sinovac (CoronaVac).

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