Бюджет отримав майже 7 млн грн з початку податкової амністії, - Гетманцев

Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.



"У нас вже 150 мільйонів гривень – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії.

Збір - 6,9 млн. грн", - написав Гетманцев.



Він зауважив, що з кожним днем динаміка покращується і громадяни подають все більше декларацій. Він додв, що проблем ані з відкриттям рахунків в банках ані з поданням декларацій наразі немає.



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