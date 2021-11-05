Бюджет отримав майже 7 млн грн з початку податкової амністії, - Гетманцев
Українці з 1 вересня добровільно задекларували 150 млн грн, а надходження від податкової амністії до бюджету склали 6,9 млн грн
Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"У нас вже 150 мільйонів гривень – загальна вартість задекларованих українцями активів у рамках проведення податкової амністії.
Збір - 6,9 млн. грн", - написав Гетманцев.
Він зауважив, що з кожним днем динаміка покращується і громадяни подають все більше декларацій. Він додв, що проблем ані з відкриттям рахунків в банках ані з поданням декларацій наразі немає.
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