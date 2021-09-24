Бюджет отримав півтора мільйона гривень надходжень за майже місяць дії податкової амністії

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.



Згідно з повідомленням, громадяни, які з початку вересня скористалися одноразовим добровільним декларуванням, сплатили до державного бюджету вже понад 1,5 млн грн.



У пресслужбі нагадали, що кампанія одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 липня підписав закони про податкову амністію.

НБУ 6 серпня визначив порядок відкриття і ведення поточних рахунків зі спецрежимом використання для проведення добровільного одноразового декларування коштів з 1 вересня.

Міністерство фінансів 30 серпня оприлюднило інструкції з проведення податкової амністії.