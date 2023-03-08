Бюджет Пентагону у наступному році матиме рекордну суму на закупівлю озброєння, - Bloomberg
Бюджет міністерства оборони США на наступний рік має перевищити $835 млрд, що буде рекордом в історії країни протягом мирного часу
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що план витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: $170 млрд на закупівлю озброєнь і $145 млрд на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час.
Один з чиновників розповів виданню, що "верхня межа" бюджету міноборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить $835 млрд порівняно з $816 млрд на поточний рік.
"Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство в США", - йдеться у матеріалі.
Анонімне джерело повідомляє, що $13,5 млрд планується виділити на закупку, розробку та модернізацію 83 літаків F-35, також відомо про закупівлю боєприпасів великої дальності для ВПС та ВМС, які можуть бути використані у разі майбутнього конфлікту з Китаєм.
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