Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У США звучить питання: Що з нашими грошима, бо ми фактично створюємо можливість для України вижити й боротися, тому хочемо знати, наскільки це дійсно доходить до українських громадян і чи не акумулюється чиновниками у власних цілях? Скажімо, у політичних цілях, щоб потім красиво виглядати на виборах, або корупційних, щоб потім вкласти гроші, аби жити після війни й горя не знати, але за гроші американських платників податків. От хтось скаже, що це зовнішнє керування. Але це не так, це контроль за власними грошима", - зауважив журналіст.

Віталій Портников зазначив, що це як розмова з підлітком, якому батьки дають гроші на певні потреби, а не для витрачання на шкідливі речі.

"Тому, і з українським державним апаратом зараз будуть розмовляти саме таким тоном. Час, коли можна було тринькати гроші, для представників української влади закінчується. Починається час відповідальності, який закінчиться таким фіналом для багатьох цих людей, про який вони навіть не могли підозрювати, коли вирішили піти у владу. Це тільки початок, ми побачимо повну реконструкцію всієї української влади, яка після закінчення війни буде всеохоплюючою і зазнає такого характеру, якого ми собі навіть і не уявляємо. І далі, після війни, цей український бюджет буде наповнюватися грішми американських та європейських платників податків, і ніхто не дозволить витрачати його на корупційні потреби. Знаєте, коли люди собі дозволяли займатися корупцією за американський рахунок, то американці ніколи не коливалися; таких людей затримували навіть у президентських резиденціях і привозили до Сполучених Штатів на суд. На щастя, ми не така країна з якоюсь там диктатурою, яка не довіряє праву, але про це треба завжди пам'ятати", - сказав Портников.